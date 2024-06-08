Напередодні російський диктатор Володимир Путін сформулював так звану «теорію перемоги» в Україні.

Вона передбачає війну на виснаження. Путін вірить, що російські війська зможуть продовжувати просування і виграти війну.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Стратегія війни Путіна

На думку Путіна, Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний частковій мобілізації у вересні 2022 року. Мовляв, РФ не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні.

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Водночас він визнав, що нинішньої кількості російських військових, які беруть участь у війні, недостатньо для швидкої перемоги. Путін припускає, що армія РФ діятиме поступово.

Аналітики ISW зазначають - Путін сподівається, що російські війська зможуть витіснити ЗСУ з окупованих територій та робить ставку на відсутність додаткової допомоги Україні з боку Заходу.

Більше по темі Путін хотів підірвати підтримку України перед Самітом миру, - ISW Напередодні конференції у Швейцарії російський диктатор вкотре заговорив про перемовини фактично на умовах капітуляції України.

Оцінка Путіна підкріплюється затримкою західної допомоги Україні останніми місяцями, що дозволило росіянам захопити та утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій і проводити наступальні операції на сході України.

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«Теорія перемоги Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні та зусилля України щодо мобілізації та накопичення ресурсів, і Путін, ймовірно, вважає, що російські війська зможуть використати свою перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах для того, щоб переважати українські війська», - йдеться у звіті.

Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб не дати Україні накопичити ресурси та перехопити ініціативу.

ISW продовжує вважати, що Україна повинна перехопити ініціативу якомога швидше. На думку експертів, українські війська можуть це зробити, вирішивши проблеми з людськими ресурсами та зброєю.

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Удари України по РФ західною зброєю не перетинають «червоні лінії» Москви, - ISW

Фахівці ISW також відзначили зміну риторики Путіна.

Російський диктатор побічно вказав, що українські удари по російській території західною зброєю не перетинають передбачувані «червоні лінії», які б призвели до російської ядерної ескалації.

Очільник Кремля заявив, що російська ядерна доктрина передбачає застосування ядерної зброї лише у «виняткових випадках» загрози суверенітету та територіальній цілісності РФ. За словами очільника Путіна, таких «виняткових» випадків не було, тому у Росії «немає необхідності» застосовувати ядерну зброю, підкреслюють в ISW.

«Заява Путіна від 7 червня - значний риторичний розворот з огляду на те, що Путін та інші офіційні особи Кремля раніше погрожували застосувати ядерну зброю в разі, якщо західні країни дозволять Україні завдати удару по російській території із західної зброї», - зазначають аналітики.

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В ISW констатують, що політика й дії Заходу та України кілька разів перетинали так звані «червоні лінії» Росії протягом війни й це не викликало значної реакції з боку Росії.

На думку аналітиків, це вказує на те, що багато «червоних ліній» Росії, швидше за все, є інформаційними операціями, спрямованими на стримування Заходу.