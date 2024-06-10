У Польщі партія чинного прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію "Право і справедливість".

Про це пише Onet.

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Партія Туска обійшла попередню на 1%

"Громадянська коаліція" Туска отримала 37,06% голосів і може претендувати на 21 місце, "ПіС" ("Право і справедливість") – 36,16%.

Як зазначається, антиукраїнська партія "Конфедерація" отримала свій рекордний результат на євровиборах – 12,08% і може мати в Європарламенті шість місць. У березні цю партію були готові підтримати 13% опитаних.

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Блок "Третій шлях" набрав 6,91%, "Лівиця" – 6,3%.

Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65%.

У наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.

Польща проводить вибори до Європарламенту на тлі гібридної війни

Нагадаємо, що в Польщі нинішня передвиборча кампанія суттєво відрізнялася від усіх попередніх.

Значно загострилась ситуація на польсько-білоруському кордоні. Кількість людей, які намагалися нелегально потрапити до Польщі з Білорусі, – найбільша з часів кризи осені 2021 року. Дональд Туск заявив, що 90% залучених до спроб прориву кордону громадян Сирії, Іраку, Бангладеш та деяких інших країн мають російські візи. Уряд Польщі оголосив про будівництво "Східного щита", який посилить вже існуючі прикордонні укріплення та збільшить кількість прикордонних постів.

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Більше по темі Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Польське інформагентство зазнало атаки з боку російських хакерів. На сайті агенства хакери розмістили фейкове повідомлення про начебто оголошену Дональдом Туском мобілізацію. Якби атака була вдала, така інформація, ймовірно, викликала би невдоволення серед поляків і навіть соціальні заворушення через раптову мобілізацію.

Детальніше про сообливості проведення виборів до Європарламенту в Польщі в умовах гібридної війни читайте в матеріалі Kyiv Post.