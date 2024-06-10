Деякі західні винущувачі F-16, які передадуть Україні, будуть розміщенні за межами її території, аби вберегти їх від російських ударів, сказав начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов у коментарі для Радіо Свобода.
“Це буде наш резерв у разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт”, - пояснив Голубцов, додавши, що “буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні”.
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Наразі 4 країни підтвердили надання цих винущувачів Україні, проте Голубцов вважає, що кількість може збільшитися з часом, бо "майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35".
"Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Ці українські літаки будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", - сказав він.
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За його словами, Україна має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.
Втім, невідомо, скільки F-16 буде передано Україні в більш віддаленій перспективі, і це, як вважає Голубцов, може бути перевагою, оскільки з кожною конференцією членів авіаційної коаліції Київ отримує “більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним”.
Минулого тижня стало відомо, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди обіцяли передати Україні, можуть використовуватися для завдання ударів по цілях у Росії.
Використання винищувачів не обмежується територією поблизу Харкова. Нідерланди дають цей дозвіл, поки Україна дотримується статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права, що означає, що Київ використовуватиме літаки лише для досягнення військових цілей, необхідних для самооборони.