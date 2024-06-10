У столиці під час реабілітаційного заходу «Герою, ти нам потрібен не тільки на полі бою» встановили новий рекорд: над Дніпром було розгорнуто прапор України, завдовжки 207 метрів.
Про це повідомили у Київській міській раді.
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У Києві встановили рекорд - що відомо
"Прапор України, завдовжки 207 метрів, був розгорнутий над Дніпром. Це не просто вияв патріотизму, але й символ сили духу та незламності народу. Такі ініціативи сприяють національному єднанню та підтримці національної гордості.
Цей новий рекорд, безсумнівно, запам'ятається як один з визначних моментів для міста. А головне те, що військові з сім’ями отримали неймовірні враження та масу позитивної енергії від такої події», - зазначила директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова.
Зазначається, що захід відбувся з метою різнобічної підтримки ветеранів, учасників Революції Гідності, учасників російсько-української війни та їх родин.
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Кияни назвали Київ Цифровий найбільшим досягненням Кличка за 10 років
На думку опитаних жителів столиці та читачів The Village Україна найбільше досягнення Віталія Кличка на посаді міського голови це електронні сервіси разом із застосунком «Київ Цифровий».
Застосунок «Київ Цифровий» відомий кожному киянину. У ньому можна отримати сповіщення про повітряну тривогу, заплатити за поїздку і паркування, підписати петицію і пройти опитування.
На другому місці серед досягнень міського голови ще один електронний сервіс – е-квиток на громадський транспорт. Під час десятирічної каденції Кличка Київ відмовився від разових жетонів у метро та паперових талонів у наземному транспорті.
Читачі The Village оцінили збереження Київського велотреку як досягнення, варте третього місця. Віталій Кличко зберіг його від забудови. Велотрек відновили за міський кошт і відкрили у 2017 році.