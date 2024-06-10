У столиці під час реабілітаційного заходу «Герою, ти нам потрібен не тільки на полі бою» встановили новий рекорд: над Дніпром було розгорнуто прапор України, завдовжки 207 метрів.

Про це повідомили у Київській міській раді.

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У Києві встановили рекорд - що відомо

"Прапор України, завдовжки 207 метрів, був розгорнутий над Дніпром. Це не просто вияв патріотизму, але й символ сили духу та незламності народу. Такі ініціативи сприяють національному єднанню та підтримці національної гордості.

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Цей новий рекорд, безсумнівно, запам'ятається як один з визначних моментів для міста. А головне те, що військові з сім’ями отримали неймовірні враження та масу позитивної енергії від такої події», - зазначила директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова.