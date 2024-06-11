"Бухарестська дев’ятка" (B9) може виключити Угорщину з групи через її постійну тактику блокування стосовно України.

Про це пише Financial Times.

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Угорщину можуть виключити з "Бухарестської дев’ятки"

"На останніх зустрічах Угорщина накладала вето на спільні підсумкові заяви групи щодо збільшення допомоги Україні та схвалення будь-яких кроків НАТО щодо посилення військової підтримки країни або прискорення її заявки на членство в Альянсі. Зазначається, що ця тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до блоку призвела до того, що у багатьох союзників "урвався терпець", – йдеться в публікації FT.

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Як зазначається, представники B9 зустрічаються сьогодні в Ризі, і офіційні особи заявили, що Угорщина знову відмовляється схвалити проєкт підсумкової заяви, з яким уже погодилися всі інші.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Дискусії щодо виключення Угорщини з групи є дуже серйозними... Ми, ймовірно, зустрічаємося в такому форматі востаннє", – повідомляють в FT, цитуючи анонімного співрозмовника.

Інше джерело, своєю чергою, зазначило, що останні зустрічі групи містили "складні дискусії", тому організація майбутніх зустрічей буде проблематична, якщо в B9 не буде конструктивності.

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Угорщина "переосмислює" власне членство в НАТО

Нагадаємо, що уряд Угорщини не бажає брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу.

Про це писав Bloomberg.

Як зазначалося, юристи та офіцери Угорщини "наполегливо працюють" над тим, щоб Угорщина змогла зберегти своє членство в НАТО, але щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу.

За даними Bloomberg, Будапешт уже є важливим учасником двох місій альянсу за межами його території – в Іраку та Косово. Водночас, члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.