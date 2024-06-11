Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з Росією під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримала доньку ексмера Полтави

Фігуранткою виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за корупцію.

Вона володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".

Як зазначається, напередодні "єдиного дня голосування" вона розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

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"Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів", – пояснили в СБУ.

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Яке покарання чекає на зловмисницю

Служба безпеки повідомила колаборантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

На все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

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Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ затримала ще двох колаборанток, одна з яких використовувала псевдонім

Нагадаємо, що 30 травня СБУ схопила двох колаборанток, які працювали на РФ у період окупації частини Херсона.

Як зазначалося, однією з них була колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування. Під час захоплення обласного центру вона підтримала росіян, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації. Там за сприяння гауляйтера Сальдо фігурантка очолила "відділ соцполітики".

За даними СБУ, для приховування поплічниця Росії використовувала "псевдонім", яким підписувала "розпорядчі" документи. Після деокупації вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

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Іще одна викрита колаборантка – мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до ворожого "виборчкому", де агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.

Зловмисниця робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь РФ.

СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.