«Ми всі втомилися від війни». Це мають право говорити лише ті, хто б'ється зараз на полі бою в України. І ті, хто мешкає в українських містах і селах і по кілька разів на день змушений ховатися в укриттях під час ракетних обстрілів. Або ті, хто змушений був утекти до Європи чи Північної Америки й тепер із тривогою очікує на повідомлення від своїх близьких, що залишилися в Україні (або повідомлень про них).

І ті, хто не знає, чи зможе колись продовжити життя з того місця, на якому його раптово перервала війна. І навіть ті в українській діаспорі, хто щоденно припадає до монітора свого комп’ютера, сподіваючись на добрі новини з України й намагаючись хоч якось підтримати своїх братів на Батьківщині.

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Аби майбутній «Саміт миру» мав справді позитивні результати, його учасники повинні твердо пам’ятати, що лише одна людина й одна нація несуть відповідальність за цю війну й можуть покласти їй край. Інша сторона лише захищається й законно прагне повернути свої захоплені ворогом території.

Якщо учасники саміту будуть дотримуватися цієї передумови, він буде успішним і зміцнить нашу впевненість (поки що це лише впевненість), що погляди та думки «людства» мають значення. Однак припустімо, що цей саміт (як вже не раз бувало) має на меті лише умиротворення тих, хто відповідальний за цю бійню та хаос, та на примушування жертви поступитися вимогам геноцидного соціопата. У такому випадку учасникам краще буде залишатися вдома.

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А Україна повинна – саме повинна (адже не має іншого вибору) – твердо триматися обраного курсу. Путінська Росія – це щось більше, ніж навала окупантів, які мають намір захопити якусь територію, на яку не мають жодного законного права. Путін – це щось страшніше, ніж просто «відбудовник імперії», який намагається проковтнути – як будь-який типовий хижак – слабших сусідів. Це шось жахливіше, ніж таке собі невдале дитя історії, яке постійно говорить про «мир» і «право», знищуючи при цьому й те, й інше. Усі попередні подібні до Путіна «анфан терріблі» історії мали свої періоди слави та періоди ганьби й, на щастя, врешті-решт усі опинилися на смітнику історії.

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Путінська Росія має намір остаточно вирішити своє «українське питання». Це означає, що пропутінські росіяни не погоджуються на існування поблизу своїх кордонів окремого народу зі своєю незалежною державою. Народу, який наполягає на своєму праві вільно визначати власну долю та напрямок розвитку своєї держави без «дозволу» Кремля. Вони обурені самим існуванням нації, представників якої вони завжди вважали «такими ж, як ми», як і вважали, що не існує й «ніколи не існувало» країни, над якою вони звикли знущатись і яку так безжально експлуатували понад три століття. Вони безмежно обурені тим, що українці відмовляються належати до їхнього жалюгідного «русского міра», що позбавляє їх військового плацдарму, з якого Кремль звик домінувати на євразійському континенті, уникаючи значних ризиків для своєї влади.