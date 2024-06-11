Вже у цьому році Україна підготує велику дорожню карту стратегічних трансформацій протягом наступних десяти років у рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в Берліні на конференції з відновлення України, передає кореспондент Укрінформу.

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В Україні створять дорожню карту стратегічних трансформацій на наступні 10 років

«ЄС залишатиметься рушієм цієї (реформаторської, – ред.) сили, тому що в кінці цього року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних трансформацій у сфері правовладдя, державного управління, того, що має бути передумовою для таких засадничих трансформацій в Україні протягом наступних десяти років, у рамках переговорів про вступ», – сказала Стефанішина.

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Вона спрогнозувала, що зосередитися на внутрішньому порядку денному Україні допоможуть стабільність, передбачуваність та фінансова підтримка.

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Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Віцепремʼєрка додала, найголовнішим для України є динаміка процесу вступу до ЄС, і наголошує, що її потужності в цій сфері є доволі сильними.

«Це означає, що Україна повинна далі йти шляхом реформ, ми повинні забезпечити все, щоб цей процес вступу дійсно використовував усі ці спроможності, які використовує наша країна», – підкреслила урядовиця.

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ЄК підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС та позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України.

У висновку ЄК йшлося про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

Шлях України до ЄС

Наприкінці лютого 2022 року Україна подала заяву на членство в Європейському Союзі.

У червні 2022 року Європейська комісія повідомила свої висновки щодо заяви і усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а в грудні 2023 року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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