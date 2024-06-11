Спецслужби Данії заарештували громадянку Росії, яку звинуватили в сприянні роботі іноземної розвідувальної служби в Данії.

Про це повідомила данська служба безпеки та розвідки (РЕТ) мовнику DR.

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Росіянку підозрюють у роботі на розвідку РФ

Зазначається, що арешт пов'язаний із публікацією "у кількох європейських ЗМІ" про російський державний фонд – "Правфонд", який базується в Москві і в якому на ключових посадах протягом кількох років працюють співробітники розвідки.

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"Вона звинувачується у порушенні статті 108 Кримінального кодексу Данії, яка стосується надання іноземній розвідувальній службі можливості діяти в Данії – зокрема співпраці з метою здійснення впливу", – повідомили у спецслужбі.

Підозрювана – одна з найвідоміших представниць російської громади в Данії. Вона керує консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії. Згідно з внутрішніми документами, з 2017 року цей центр отримав від "Правфонду" щонайменше 338 тисяч данських крон.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Очікується, що після допиту жінку відпустять на час розслідування.

У PET зазначили, що "Правфонд", за даними західних розвідок, насправді є частиною російської пропагандистської кампанії зі створення історій про дискримінацію російськомовних громадян за кордоном.

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Шпигуни РФ у країнах НАТО – що відомо

У Німеччині колишнього офіцера визнали винним у шпигунстві та передачі інформації російській розвідці. Його засудили до трьох з половиною років ув'язнення.

У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата. У МЗС Румунії повідомляли, що дипломата депортували "у зв’язку з діяльністю, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини". Зазначалося, що справа пов'язана зі шпигунством.

Влада Чехії планувала депортувати уродженця Росії, який мешкає в Чехії майже 20 років, оскільки він має зв'язки з російським ФСБ та може становити загрозу для країни.

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Правоохоронці у Великій Британії висунули обвинувачення чоловіку, який допомагав російській розвідці. Обвинувачення стосується дій, які можна схарактеризувати як «суттєву допомогу іноземній розвідці у здійсненні діяльності, пов'язаної з Великою Британією».