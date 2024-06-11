Спецслужби Данії заарештували громадянку Росії, яку звинуватили в сприянні роботі іноземної розвідувальної служби в Данії.
Про це повідомила данська служба безпеки та розвідки (РЕТ) мовнику DR.
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Росіянку підозрюють у роботі на розвідку РФ
Зазначається, що арешт пов'язаний із публікацією "у кількох європейських ЗМІ" про російський державний фонд – "Правфонд", який базується в Москві і в якому на ключових посадах протягом кількох років працюють співробітники розвідки.
"Вона звинувачується у порушенні статті 108 Кримінального кодексу Данії, яка стосується надання іноземній розвідувальній службі можливості діяти в Данії – зокрема співпраці з метою здійснення впливу", – повідомили у спецслужбі.
Підозрювана – одна з найвідоміших представниць російської громади в Данії. Вона керує консультаційним центром для російськомовних в одному з міст Зеландії. Згідно з внутрішніми документами, з 2017 року цей центр отримав від "Правфонду" щонайменше 338 тисяч данських крон.
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Очікується, що після допиту жінку відпустять на час розслідування.
У PET зазначили, що "Правфонд", за даними західних розвідок, насправді є частиною російської пропагандистської кампанії зі створення історій про дискримінацію російськомовних громадян за кордоном.
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