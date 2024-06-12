Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у «день Росії» здійснює кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.
Які аеропорти Росії паралізувала атака ГУР
За інформацією джерела, здійснюються атаки на ресурси аеропорту «Домодєдово», аеропорту «Гагарін» у місті Саратов та аеропорту в місті Южно-Сахалінск.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Унаслідок кібератаки україньких фахівців затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ.
Українська розвідка контролює державний сервер офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ. Там розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом «Держитесь, ми вас освободим!». З часом сервер було виведено з ладу.
Морські дрони Magura тепер полюють на російські повітряні цілі
Кіберфахівці Головного управління розвідки також атакували сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.
Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 5 червня здійснило масштабну кібератаку на державні установи та великі компанії РФ.
У Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджує, що збої є наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомив, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.
Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.
Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».