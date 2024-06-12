Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у «день Росії» здійснює кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

Які аеропорти Росії паралізувала атака ГУР

За інформацією джерела, здійснюються атаки на ресурси аеропорту «Домодєдово», аеропорту «Гагарін» у місті Саратов та аеропорту в місті Южно-Сахалінск.

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Унаслідок кібератаки україньких фахівців затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ.

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Українська розвідка контролює державний сервер офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ. Там розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом «Держитесь, ми вас освободим!».  З часом сервер було виведено з ладу.

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На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Модифіковані дрони вже використовувались під час бойових операцій ГУР на Чорному морі.

 

Кіберфахівці Головного управління розвідки також атакували сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.

Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії

 Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 5 червня здійснило масштабну кібератаку на державні установи та великі компанії РФ.

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У Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджує, що збої є наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомив, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій. 

Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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