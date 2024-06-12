Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у «день Росії» здійснює кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

Які аеропорти Росії паралізувала атака ГУР

За інформацією джерела, здійснюються атаки на ресурси аеропорту «Домодєдово», аеропорту «Гагарін» у місті Саратов та аеропорту в місті Южно-Сахалінск.

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Унаслідок кібератаки україньких фахівців затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ.

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Українська розвідка контролює державний сервер офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ. Там розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом «Держитесь, ми вас освободим!». З часом сервер було виведено з ладу.