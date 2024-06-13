Служба безпеки Україна затримала на Донеччині ще одного агента головного управління генштабу збройних сил РФ, повідомляють в СБУ.

СБУ спіймала агента російського ГРУ

Як повідомляється, фігурант розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. Найбільше його цікавили укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

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Чоловік пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників.

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За допомогою цих розвідданих Росія готувала бойові операції на фронті з використанням авіаударів, артобстрілів та ворожих ДРГ.

У затриманого вилучили мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова «винагорода» від російської спецслужби.

Яке покарання чекає на зловмисника

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агентку російського ГРУ та її доньку

Нагадаємо, що 5 червня Служба безпеки повідомила про затримання агентки Головного розвідувального управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ) та її доньки, яка виправдовувала агресивну війну проти України.

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Як зазначалося, основним завданням агентки ГРУ було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. Вона об’їжджала місцевість, де фіксувала пункти тимчасового базування ЗСУ.

Водночас її донька регулярно виправдовувала війну проти України, зокрема ворожі ракетні удари по її цивільній інфраструктурі.

Про покарання зловмисниць дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.