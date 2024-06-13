Партнери G7+ заявили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 млрд доларів США після останніх атак на енергосистему України, інформує Міністерство енергетики України.

Допомога Україні від G7+

Як зазначається, партнери Великої сімки відправлять додаткову допомогу енергосектору на більш ніж 1 мільярд доларів США після атак Росії,

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації", – зауважили в G7+.

Advertisement

Понад 70 млн євро нових грантових внесків надійдуть до Фонду підтримки енергетики України.

Також США зобов'язалися надіслати 500 млн доларів нового фінансування для підтримки українського енергетичного сектору. Своєю чергою, ЄБРР відправить 300 млн євро додаткового фінансування, а Світовий банк надасть щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донацій у формі гуманітарної допомоги від ЄС.

Стан енергосистеми України – що відомо

Російські війська завдали масованого удару по двох гідроелектростанціях, як повідомляли в Укргідроенерго. Водночас, там не уточнили, які саме станції постраждали.

Advertisement

Удари по енергетиці спричинили довгострокову шкоду, як зазначалося у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики припустили, що Росія завдаватиме масованих ударів, щоб заподіювати довгострокової шкоди українській енергоструктурі доти, доки американські зенітні ракети та інші західні засоби протиповітряної оборони не надійдуть у достатній кількості.

Енергогенерація відновлюється цілодобово.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у квітні через дефіцит держава мала імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. Уряд розраховує суттєво децентралізувати енергосистему протягом наступного півріччя.