Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 6,5 мільярда євро протягом трьох років, заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає кореспондент Укрінформу.

Швеція передасть чергову військову допомогу Україні - що відомо

Про надання довгострокового внеску буде оголошено під час зустрічі з Контактною групою з питань оборони України.

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"Ми пообіцяли на три роки 6,5 мільярда євро. Ми також будемо говорити про наш останній пакет підтримки для України, який становить приблизно 1,2 мільярда євро”, - сказав очільник Міноборони Швеції.

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Він також зазначив, що це дуже важлива зустріч для його країни, адже Швеція вперше бере участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО як повноправний член.

За словами Джонсона, ця зустріч визначатиметься єдністю та рішучістю для НАТО, зокрема, у підтримці України. На ній також обговорять регіональні плани та висловлять впевненість у тому, що союзники зміцнять здатність підготувати та захистити кожен дюйм території альянсу.



“Відбудеться зустріч у групі ядерного планування. Швеція як союзник, звичайно, підтримує принцип, згідно з яким НАТО побудовано на ядерному та звичайному стримуванні. І, по суті, це стане важливою сходинкою на шляху до Вашингтонського саміту в липні”, - додав міністр оборони Швеції.

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Яку допомогу Швеція надавала Україні раніше

Наприкінці травня Швеція надала Україні новий 16-ий пакет військової допомоги на суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро). У пакеті були літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Також уряд Швеції виділив новий пакет допомоги на 650 мільйонів шведських крон (56,5 млн євро) на збільшення потужностей з виробництва і передачі електроенергії в Україні.

Раніше Швеція здійснила виплати трьом коаліціям: 5 мільйонів євро для коаліції з розмінування, 3 млн - Коаліції з морської безпеки та 10 млн - коаліції з питань безпілотників (Drone Coalition).

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23-ій "Рамштайн" у Брюсселі - що варто знати

Сьогодні у Брюсселі відбувається 23-я зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У центрі обговорення - можливості посилення протиповітряної оборони України, зокрема системами Patriot та іншими.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на засіданні розглянуть результати роботи "коаліції дронів" на підтримку української протиповітряної оборони та шукатимуть нові рішення для довгострокової підтримки безпеки України.

"Ця контактна група також підтримує роботу України над зміцненням і модернізацією її Збройних сил на довгострокову перспективу", - заявив Остін.

Відповідно до оприлюдненої програми заходів, 13 червня також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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Контактна група з питань оборони України об’єднує близько 50 країн з метою координації зусиль на підтримку України в умовах її протистояння російській агресії в Європі.