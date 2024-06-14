Лідер Китаю пообіцяв Зеленському, що Росія не отримуватиме китайську зброю

Під час проведення саміту G7 Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпін мали телефонну розмову, і Сі пообіцяв, що ніяка зброя не потрапить до рук Росії з Китаю.

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«У мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він та людина, яку можна поважати, то він не буде цього робити. Він дав мені слово», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом.

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У квітні неназвані джерела в адміністрації Байдена повідомили агенцію Associated Press, що Китай відправив Росії великі партії верстатів, мікроелектроніки та іншого технологічного обладнання, яких та конче потребує для війни проти України.

Більше по темі США поза чергою надаватимуть Україні ракети для Patriot і NASAMS Білий дім оголосив про зміну пріоритетів у постачанні ракет Patriot і NASAMS іншим країнам на користь забезпечення потреб ЗСУ.

Як стверджували джерела, у 2023 році приблизно 90% мікросхем та іншої мікроелектроніки, а також майже 70% верстатів, потрібних Росії для виробництва зброї й військової техніки, походили з Китаю.

Британський уряд вдарив по Москві 50 новими санкціями

У четвер уряд Великої Британії запровадив 50 нових санкцій проти «військової машини Путіна в рамках скоординованих дій із партнерами з «Великої сімки» щодо підтримки України. Про це уряд повідомив на своєму веб-сайті.

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«Британія завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу, – британський прем’єр Ріші Сунак сказав під час участі в саміті лідерів G7 в Італії. – Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін повинен програти, і відрізання його можливості фінансувати тривалий конфлікт є абсолютно життєво важливим».

Головною мішенню нових санкцій став так званий «тіньовий флот» Путіна – механізм, за допомогою якого Росії вдається обходити накладені Заходом заборони й обмеження на експорт її нафти. Британські санкції також мають вдарити по фінансовій системі Москви та імпорту електроніки й інших компонентів, необхідних їй для виробництва зброї.

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«Сьогодні Сполучене Королівство зобов’язалося надати Україні двосторонню допомогу в розмірі 242 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб і вже працює з іншими країнами над погодженням механізму вилучення прибутків від заблокованих суверенних активів Росії на користь України», – йдеться в повідомленні.

У британському уряді підрахували, що в 2003 році з видобутку нафти Кремль зібрав податків на суму 8,9 трильйона рублів – це «31% усіх надходжень до федерального бюджету Росії», які вона використовує для ведення «незаконної війни в Україні».

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«Сьогоднішні санкції спрямовані проти тіньового флоту, який Росія використовує для обходу санкцій Сполученого Королівства і G7 і продовження безперешкодної торгівлі російською нафтою», – йдеться в комюніке британського уряду.

Лондон прямо звинуватив компанії в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині в постачанні Москві того, що потрібно для роботи «військової машини» Путіна. Під британські санкції потрапили й інституції «в серці фінансової системи Росії, в тому числі Московська біржа.

За підрахунками британського уряду, з лютого 2022 року санкції вже залишили Росію без активів і доходів на суму понад 400 мільярдів доларів, а це стільки, скільки її потрібно, щоб фінансувати свою війну впродовж чотирьох років.