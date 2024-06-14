За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників. Після ідентифікації тіла передадуть родинам, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україні повернули тіла загиблих військових - що відомо

Вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з Луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території Росії.

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Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерства з питань реінтеграції ТОТ, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Як відбудеться процес передачі тіла захисника родичам

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до визначених державних установ.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла передадуть родинам для гідного поховання.

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Україна повертає загиблих захисників

У квітні відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла 99 загиблих оборонців.

У березні - 100 загиблих оборонців. А в лютому Україна повернула тіла 58 загиблих воїнів.