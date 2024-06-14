Польща виявлятиме кораблі "тіньового флоту" Москви, що нелегально транспортують нафтопродукти через Балтійське море, повідомляє МЗС Польщі в соцмережі Х (колишній Twitter).
Польща виявляти кораблі "тіньового флоту" РФ
Зазначається, що під час засідання Ради країн Балтійського моря міністр Радослав Сікорський оголосив про допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу "тіньовий флот", які транспортують російську продукцію, переважно нафту, і намагаються обходити накладені санкції.
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За даними МЗС, таких кораблів приблизно кількасот, проте нині вдалося ідентифікувати лише невелику кількість.
Також темами 21-ої зустрічі глав МЗС країн Балтійського регіону у фінському місті Порвоо, стали підтримка України, особливо у контексті організації безпеки від гібридних загроз з боку Росії та Білорусі.
У зустрічі брали участь глави дипломатії Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Німеччини та Ісландії.
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W trakcie obrad RPMB, min. @sikorskiradek zadeklarował pomoc 🇵🇱 w identyfikacji statków typu shadow fleet, które transportując rosyjskie produkty, głównie ropę, omijają sankcje nałożone na Rosję.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 14, 2024
Choć ich liczbę ocenia się na kilkaset, niewiele zostało dotąd zidentyfikowanych. pic.twitter.com/6mEwBveVTH
G7 посилить заходи проти нафтового флоту РФ
Нагадаємо, що "Велика сімка" використає санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.
G7 пообіцяла докласти зусиль для перешкодження розвитку майбутніх російських проєктів з енергетики, зупинити доступу до товарів і послуг, на які ці проєкти спираються, а також скоротити доходи Росії від металів.
Значна частина саміту G7, що відбувався в регіоні Апулія на півдні Італії, була зосереджена якраз на війні РФ проти України.