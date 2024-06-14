Польща виявлятиме кораблі "тіньового флоту" Москви, що нелегально транспортують нафтопродукти через Балтійське море, повідомляє МЗС Польщі в соцмережі Х (колишній Twitter).

Польща виявляти кораблі "тіньового флоту" РФ

Зазначається, що під час засідання Ради країн Балтійського моря міністр Радослав Сікорський оголосив про допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу "тіньовий флот", які транспортують російську продукцію, переважно нафту, і намагаються обходити накладені санкції.

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За даними МЗС, таких кораблів приблизно кількасот, проте нині вдалося ідентифікувати лише невелику кількість.

Також темами 21-ої зустрічі глав МЗС країн Балтійського регіону у фінському місті Порвоо, стали підтримка України, особливо у контексті організації безпеки від гібридних загроз з боку Росії та Білорусі.

У зустрічі брали участь глави дипломатії Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Німеччини та Ісландії.

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G7 посилить заходи проти нафтового флоту РФ

Нагадаємо, що "Велика сімка" використає санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.

G7 пообіцяла докласти зусиль для перешкодження розвитку майбутніх російських проєктів з енергетики, зупинити доступу до товарів і послуг, на які ці проєкти спираються, а також скоротити доходи Росії від металів.

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Значна частина саміту G7, що відбувався в регіоні Апулія на півдні Італії, була зосереджена якраз на війні РФ проти України. 

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