Уряд Нідерландів виділяє додаткові 10 мільйонів євро на підтримку біженців з України у вивченні нідерландської мови.
Відповідне повідомлення опубліковане на урядовому порталі.
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У Нідерландах оплатять вивчення нідерландської мови українцям - що відомо
“Уряд виділяє додатково 10 мільйонів євро на мовну освіту для біженців з України. Це на додаток до 15 мільйонів євро, виділених у 2023 році, і 2 мільйонів євро, наданих у 2024 році”, - зазначається у повідомленні.
У такий спосіб муніципалітети зможуть продовжувати надавати підтримку біженцям з України у доступному вивченні нідерландської мови у 2025 році.
Вивчення мови допомагає їм знайти роботу за отриманою в Україні освіті.
Володіння мовою також допомагає налагоджувати контакти з сусідами та брати участь у житті суспільства.
Допомога Україні від Нідерландів - подробиці
Міністерка внутрішніх справ Кайса Оллонгрен 12 червня відвідала українські виробництва й анонсувала надання 60 млн євро Україні.
"Нідерланди оголосили про виділення €60 мільйонів на закупівлю безпілотників для України. З цієї суми €20 млн підуть на купівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, €22,5 млн – на нідерландські безпілотники, а ще €17,5 млн – на морські дрони українського виробництва", – зазначав Камишін.
7 червня уряд Нідерландів виділив 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України.
Також Міноборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро у розширення своїх потужностей з виробництва військових безпілотників, щоб допомогти Україні.