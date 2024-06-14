Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) спільно з кіберугрупованням BO Team атакувало муніципальні вебресурси на території Росії.

Які наслідки кібератаки українських хакерів на російські сайти

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За інформацією джерел, кіберудар українських фахівців по Ульянівській обласній адміністрації вивів з ладу два гіпервізори та два комунікатори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК. Сумарно було стерто 20 ТБ даних.

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Кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.

Внаслідок спецоперації на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови А.Е. Болдакіна із закликом вийти на мітинг «на підтримку СВО».

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Згодом у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

Також через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких жителів Улянівська місцеві чиновники називають «відпрацьовуваними особами».

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«Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя - не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще - спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправки в Україну - практично жодних», - зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.