Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) спільно з кіберугрупованням BO Team атакувало муніципальні вебресурси на території Росії.

Які наслідки кібератаки українських хакерів на російські сайти

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За інформацією джерел, кіберудар українських фахівців по Ульянівській обласній адміністрації вивів з ладу два гіпервізори та два комунікатори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК. Сумарно було стерто 20 ТБ даних. 

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Кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.

Внаслідок спецоперації на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови А.Е. Болдакіна із закликом вийти на мітинг «на підтримку СВО».

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На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Модифіковані дрони вже використовувались під час бойових операцій ГУР на Чорному морі.

Згодом у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна в результаті кібератаки. 

Також через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких жителів Улянівська місцеві чиновники називають «відпрацьовуваними особами». 

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«Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя - не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще - спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправки в Україну - практично жодних», - зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.

Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 12 червня здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

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У Росії було фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджував, що збої - наслідок "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомляв, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій. 

Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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