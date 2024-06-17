Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо експрацівника Міністерстві надзвичайних ситуацій України (МНС) України, який після окупації 2014 року почав співпрацювати з росіянами і зараз робить кар'єру у «ЛНР», повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Працівнику російського «МЧС» на Луганщині повідомили про підозру - що відомо

«Раніше зловмисник працював на різних посадах у так зв. «МЧС ЛНР», у т. ч. очолював один із департаментів. Після реорганізації цієї структури колаборанта призначено заступником начальника «главного управления МЧС России по ЛНР». За наявними даними, він координує діяльність окупаційного «МЧС» у сфері «протидії тероризму» та забезпечення «антитерористичної захищеності об’єктів, сфери інформаційних технологій та зв’язку», - йдеться в повідомленні.

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ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Правопорушник підтримує зв’язки з силовими органами країни-агресора та сприяє легітимізації фейкових «державних структур», незаконно створених загарбниками на Луганщині.

Яке покарання загрожує працівнику «МЧС»

СБУ повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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Триває досудове розслідування, яке проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

На Дніпропетровщині затримали зрадника, який готував плацдарм для наступу РФ

Також Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував серію ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини й допомагав армії РФ готувати наступ на цей регіон.

Його цікавили вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Він щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування ССО.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Йому загрожує довічне ув’язнення.