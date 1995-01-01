Останні новини
Мобілізація
Новий закон про мобілізацію скептично сприймається багатьма в українському політикумі, серед військових та у суспільстві загалом.
6 годин тому
Мобілізація
ПОЯСНЕННЯ: Мобілізація в Україні - новий закон, посилення покарання для ухилянтів, повторна ВЛК для обмежено придатних
Kyiv Post розбирався, що змінив новий закон про мобілізацію, кому доведеться повторно проходити ВЛК та які бонуси обіцяють за добровільне підписання контракту.
9 годин тому
Мобілізація
Законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати
15 годин тому
Мобілізація
Народні депутати підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації, а також розпочала розгляд поправок до головного законопроєкту про мобілізацію
1 день тому
Мобілізація
В законопроєкті про мобілізацію, за словами армійців, немає ані граничного терміну служби, ані адекватної відповідальності для «ухилянтів»
1 день тому