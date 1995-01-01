Останні новини

Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає in-depth
Мобілізація
Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає
Новий закон про мобілізацію скептично сприймається багатьма в українському політикумі, серед військових та у суспільстві загалом.
Сергій Костеж
6 годин тому
ПОЯСНЕННЯ: Мобілізація в Україні - новий закон, посилення покарання для ухилянтів, повторна ВЛК для обмежено придатних
Мобілізація
ПОЯСНЕННЯ: Мобілізація в Україні - новий закон, посилення покарання для ухилянтів, повторна ВЛК для обмежено придатних
Kyiv Post розбирався, що змінив новий закон про мобілізацію, кому доведеться повторно проходити ВЛК та які бонуси обіцяють за добровільне підписання контракту.
Вікторія Рокицька
9 годин тому
Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію
Мобілізація
Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію
Законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати
Київ Пост
15 годин тому
Рада посилила відповідальність ухилянтів, готується ухвалити законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація
Рада посилила відповідальність ухилянтів, готується ухвалити законопроєкт про мобілізацію
Народні депутати підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації, а також розпочала розгляд поправок до головного законопроєкту про мобілізацію
Київ Пост
1 день тому
Комітет Ради схвалив остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію, військові – невдоволені ВАЖЛИВО
Мобілізація
Комітет Ради схвалив остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію, військові – невдоволені
В законопроєкті про мобілізацію, за словами армійців, немає ані граничного терміну служби, ані адекватної відповідальності для «ухилянтів»
Сергій Костеж
1 день тому