Італія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги, значну частину якого складатимуть засоби ППО.
Про це повідомляє Укрінформ., цитуючи віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.
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Італія надішле Україні пакет допомоги з ППО
"Я повністю погоджуюся з Дмитром [Кулебою – ред.], коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони", – сказав Таяні.
Він також анонсував підготовку нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.
"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону", – заявив міністр.
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Італія надасть Україні 140 млн євро для відновлення інфраструктури
"Уряд Італії прийняв рішення надати (Україні – ред.) новий пакет, 140 мільйонів євро, на відновлення інфраструктури – залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування та інше", – додав Таяні.
За його словами, на конференції в Берліні підпишуть меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер.
Міністр зазначив, що уряд Італії заохочує італійські компанії долучатись до відбудови України.
"Наші компанії готові інвестувати в Україну і тут [на конференції – ред.] є велика делегація італійського бізнесу… Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС", – наголосив топдипломат.
Італія може поставити в Україну систему SAMP/T
Уряд Італії може відправити в Україну систему SAMP/T, розгорнуту в Кувейті, але яка незабаром повернеться до Італії.
Про це повідомляли в Reuters.
Як зазначалося, Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги для протиповітряної оборони.
"Досі вся інформація про поставки була державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправив в Україну. Джерело, близьке до цього питання, раніше повідомило Reuters, що Італія, ймовірно, поставить в Україну систему SAMP/T, яка зараз розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії", – наголосили в Reuters.