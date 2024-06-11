Італія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги, значну частину якого складатимуть засоби ППО.

Про це повідомляє Укрінформ., цитуючи віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.

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Італія надішле Україні пакет допомоги з ППО

"Я повністю погоджуюся з Дмитром [Кулебою – ред.], коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони", – сказав Таяні.

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Він також анонсував підготовку нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону", – заявив міністр.

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Італія надасть Україні 140 млн євро для відновлення інфраструктури

"Уряд Італії прийняв рішення надати (Україні – ред.) новий пакет, 140 мільйонів євро, на відновлення інфраструктури – залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування та інше", – додав Таяні.

За його словами, на конференції в Берліні підпишуть меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер.

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Міністр зазначив, що уряд Італії заохочує італійські компанії долучатись до відбудови України.

"Наші компанії готові інвестувати в Україну і тут [на конференції – ред.] є велика делегація італійського бізнесу… Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС", – наголосив топдипломат.

Італія може поставити в Україну систему SAMP/T

Уряд Італії може відправити в Україну систему SAMP/T, розгорнуту в Кувейті, але яка незабаром повернеться до Італії.

Про це повідомляли в Reuters.

Як зазначалося, Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги для протиповітряної оборони.

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"Досі вся інформація про поставки була державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправив в Україну. Джерело, близьке до цього питання, раніше повідомило Reuters, що Італія, ймовірно, поставить в Україну систему SAMP/T, яка зараз розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії", – наголосили в Reuters.