У ФРН сформують підрозділ для запобігання російській дезінформації, пише Bloomberg.

Спецрозділ для боротьби з дезінформацією РФ – подробиці

Коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року , в якій Кремль визначили головною загрозою безпеці Німеччини.

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"Загроза нашій демократії від шпигунства, диверсій, дезінформації та кібератак досягла нового виміру", – наголосила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер під час останнього щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини.

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Цільова група, спільна ініціатива міністерств внутрішніх справ, закордонних справ і юстиції, розпочне роботу з 10 спеціалізованих аналітиків, але потім їхню кількість збільшать до 20, й вони відповідатимуть за моніторинг і аналіз.

Увагу зосередять на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі й спонсорованих Кремлем. У Bloomberg навели приклад кампанії "Doppelgaenger", що за даними німецького уряду, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів у соцмережі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.

Також спецрозділ здійснюватиме превентивні заходи зі знешкодження кампанії до того, як вона набуде розмаху.

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"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі, а разом з ним якомога більше ліберальних демократій. Він також має крайніх правих і крайніх лівих поплічників у наших парламентах, які приймають його пропаганду один на один", – додала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Російська ІПСО – що відомо

РФ готують чергову інформаційно-психологічну операцію вартістю 15 мільйонів доларів з дискредитації української воєнної розвідки.

Як зазначалося раніше, туди входитимуть спроби з погіршення репутації українських бойових спецпідрозділів, блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви та створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

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Також Президент Росії Владімір Путін спотворив українську Конституцію та законодавство з метою подальшого просування інформаційної операції Кремля.

Під час прес-конференції в Ташкенті Путін заявив, що українська Конституція передбачає розширення повноважень Верховної Ради, але нібито "нічого не говорить про розширення повноважень президента". Путін також назвав Верховну Раду єдиною легітимною владою в Україні