Служба безпеки затримала продавчиню крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровської області, яка шпигувала за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі, повідомляють в СБУ.

СБУ затримала інформаторку російської спецслужби

Фігурантка шпигувала в Дніпропетровській області, розвідуючи місця базування підрозділів ЗСУ. А на Запорізькому напрямку вона намагалася дізнаватися про маршрути руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру.

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Розвіддані були необхідні Росії для прориву української оборони.

СБУ зловила інформаторку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки.

Зловмисниця намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб випитувати потрібні відомості. Далі вона передавала дані РФ через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму й має брата – командира підрозділу росіян.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Яке покарання чекає на інформаторку

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Фігурантці загрожує до 12 років ув'язнення.

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СБУ затримала зрадника, який готував для Росії "наступальний" плацдарм

Нагадаємо, що вчора, 17 червня, в Службі безпеки України повідомили про затримання агента ФСБ, який готував серію ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини й допомагав росіянам готувати наступ на Дніпропетровську область.

Найбільше він цікавився вогневими позиціями артилерії Збройних сил, які обороняють узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. За допомогою месенджера передавав цю інформацію до ФСБ, а потім видаляв усі повідомлення.

Його зловили, коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.