У ніч проти 14 червня Сили протиповітряної оборони збили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, інформують Повітряні сили.

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"Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА", – зазначили в повідомленні.

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Крилаті ракети Х-101/Х-555 ворог запускав  із літаків стратегічної авіації Ту-95 М у Саратовській області Росії. Водночас, балістичні ракети "Іскандер-М" летіли з Криму та Краснодарського краю РФ.

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Аеробалістичну ракету Х-47М2"Кинджал" запускали з повітряного простору Тамбовської обасті РФ, а дрони типу "Шахед" із Єйську в Росії.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі", додали в Повітряних силах.

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Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня РФ запустила 24 "Шахеди", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" і ракету Х-47М2 "Кинджал" по території України.

Як зазначалося, силам ППО вдалося ліквідувати всі повітряні цілі, окрім ракети "Іскандер-М".

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У Київській ОВА повідомляли, що через падіння уламків одна людина дістала поранення. Також у Києві в одному з районів внаслідок цього сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Окрім цього, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж. В іншому районі сталося займання складського приміщення. 

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