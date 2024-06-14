В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі", додали в Повітряних силах.

Крилаті ракети Х-101/Х-555 ворог запускав із літаків стратегічної авіації Ту-95 М у Саратовській області Росії. Водночас, балістичні ракети "Іскандер-М" летіли з Криму та Краснодарського краю РФ.

У ніч проти 14 червня Сили протиповітряної оборони збили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, інформують Повітряні сили.

Остання атака РФ на Україну – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня РФ запустила 24 "Шахеди", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" і ракету Х-47М2 "Кинджал" по території України.

Як зазначалося, силам ППО вдалося ліквідувати всі повітряні цілі, окрім ракети "Іскандер-М".

Advertisement

У Київській ОВА повідомляли, що через падіння уламків одна людина дістала поранення. Також у Києві в одному з районів внаслідок цього сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Окрім цього, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж. В іншому районі сталося займання складського приміщення.