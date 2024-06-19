Служба безпеки України затримала мешканця Харківщини, завербованого російськими спецслужбами для розвідувальної діяльності через популярний чат у Телеграмі, повідомили в СБУ.

СБУ затримали завербованого в чаті знайомств інформатора РФ

За даними Служби безпеки, агресор готував нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць Харкова. Для цього Росія залучила ідейного прихильника рашизму, який живе у передмісті обласного центру.

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Його залучили до співпраці через популярний чат знайомств у Телеграмі, де зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ, запропонувала йому стосунки.

Потім вона поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

З його допомогою Росія отримувала розвіддані про місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони в північній частині Харківського району.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Зловмисника спіймали, коли він знімав спецтранспорт українських воїнів. На місці у нього вилучили телефон, яким він спілкувався з росіянкою та фотографував військові об’єкти.

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Яке покарання загрожує інформатору РФ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ затримала зрадницю, яка коригувала удари по Харкову

Нагадаємо, що 12 червня Служба безпеки повідомляла про затримання місцевої мешканки, яка намагалась установити й передати РФ розвіддані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста.

Вона об’їжджала територію Харкова та випитувала дані під час розмов зі знайомими. Далі вона надсилала отриману інформацію в російський Телеграм-канал, який адмініструється спецслужбами Росії. Зазначалося, що вона сама знайшла ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

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Про те, яке покарання загрожує зловмисниці, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.