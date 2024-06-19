Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про додаткові санкції проти 13 осіб через отруєння хімічною нервово-паралітичною речовиною російського опозиціонера Олексія Навального, повідомили в МЗС Канади.

Канада ввела додаткові санкції проти росіян

"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов’язаних криз, важливо зосередити увагу на зусиллях росіян у їхній боротьбі за основні права та свободу. Сьогоднішні санкції додатково демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини Кремлем і придушення ним російського громадянського суспільства та політичної опозиції", – наголосила Жолі.

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Під санкції потрапили високопоставлені урядовці й співробітники слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ, причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті.

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Як зазначила міністерка, йдеться про отруєння опозиціонера хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, а також незаконне затримання Навального в московському аеропорту після повернення до Росії у 2021 році.

Також Жолі підтвердила постійне зобов’язання канадського уряду притягати до відповідальності тих, хто порушує права людини в РФ.

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Смерть Олексія Навального у російській колонії – що відомо

У серпні 2020 року після отруєння Навального доправили до Німеччини, де відновлення опозиціонера тривало понад 5 місяців. Він повернувся до Росії в січні 2021 року і був затриманий в аеропорту. Після цього його ув'язнили на понад 3 роки на сумнівних підставах, а потім засудили до 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 16 лютого цього року в RT повідомили про смерть російського опозиціонера у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Як зазначалося, причиною став тромб, що відірвався.

14 лютого прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що його у 27-й раз за час ув'язнення відправили в штрафний ізолятор.

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