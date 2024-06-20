Слуба безпеки України зібрала доказову базу щодо високопосадовця РФ, причетного до загибелі людей та масових репресій на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

СБУ повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту

Як зазначається, цим генерал-лейтенантом є Ігоря Семиляка – командувач створеного РФ "головного управління Росгвардії "ДНР".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В СБУ пояснили, що цю окупаційну установу створили за завданням Москви для проведення масових репресій проти мешканців Донеччини та встановлення контролю над ТОТ.

Advertisement

З початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі провели "фільтрацію" місцевих жителів. Частину "потенційних учасників руху опору" викрадали та ув’язнювали до місцевих концтаборів, що діють під виглядом 17 "фільтраційних пунктів".

Там до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Згодом до складу "філії" увійшла значна частина бойовиків з російської ПВК "Вагнера" та батальйону "Восток". Щоб охопити репресіями більші території регіону, до угруповання Семиляка додали ще три полки 116-ї окремої бригади спецназу Росгвардії.

Яке покарання чекатиме на генерала розгвардії

Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

Advertisement

ч. 3 ст. 110 (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, вчинені особою, яка є представником влади, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою організацією та участь у ній, організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації);

чч. 2, 3 ст. 260 (створення, керівництво та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, його фінансування, постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки).

"Зловмисника буде знайдено і покарано за злочини проти українців", – запевнили в СБУ.

СБУ викрила зрадника, який очолив філіал російського "МЧС" на окупованій Луганщині

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки зібрала доказову базу щодо експрацівника Міністерстві надзвичайних ситуацій України (МНС) України, який після окупації 2014 року почав співпрацювати з росіянами і зараз робить кар'єру у "ЛНР".

Його призначили заступником начальника "главного управления МЧС России по ЛНР". Він координує діяльність окупаційного "МЧС" у сфері "протидії тероризму" та забезпечення "антитерористичної захищеності об’єктів, сфери інформаційних технологій та зв’язку".

Також фігурант підтримує зв’язки з силовими органами РФ і сприяє легітимізації фейкових незаконно створених росіянами на Луганщині "державних структур".