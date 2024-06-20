Голова комітету Держдуми Росії із захисту сім'ї Ніна Останіна пропонує розробити спеціальний законопроєкт, аби захистити росіян від колишніх в'язнів, які скоюють нові злочини після повернення з війни в Україні.

“Правоохоронні органи повинні взяти на себе відповідальність за захист громадян від таких злочинців. Необхідно налагодити регулярний контроль за їхніми пересуваннями та надати їм допомогу у працевлаштуванні”, - написала Останіна в Telegram.

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Розробка законопроєкту розпочалася після повідомлення про вбивство 12-річної дівчинки в Кемеровській області Росії. Вбивця - шестиразово судимий росіянин на прізвище Биков, який відбував покарання за вбивство, але вийшов із колонії для участі у війні проти України, а згодом потрапив у полон. Його обміняли 31 січня цього року. Після обміну чоловік повернувся в Росію і невдовзі скоїв новий злочин.

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Вбивця стверджує, що його завербувало Міноборони Росії в жовтні 2023 року, а вже в грудні він потрапив у полон в Україні.

Джерело російського видання РИА Новости мовчить про те, як саме ексув'язнений опинився на волі в Росії: "Може, дезертирував із частини, може, у відпустку прийшов".

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Тіло 12-річної дівчинки, зниклої 18 червня, знайшли в колодязі з ознаками насильницької смерті. Приблизно за 250 метрів цього місця розташовані відразу два відділення поліції.

“Подібні трагедії відбуватимуться все частіше. Повернувшись із фронту, ці люди виявилися не соціалізованими й становлять небезпеку для суспільства”, - заявила Останіна.

Інтерв'ю Kyiv Post з російськими в'язнями, які потрапили в український полон

В листопаді минулого року журналістка Kyiv Post спілкувалась із російськими полоненими, які зараз перебувають в Україні, один з яких Сергій. Він один із багатьох російських військових, яким Москва пообіцяла звільнення з в’язниці, помилування від держави, а також зарплатню близько 2200 доларів на місяць – що майже вдвічі більше, ніж середня зарплатня в РФ.

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«Вся наша 4-та рота набрана з колишніх в'язнів», – сказав Сергій, який відсидів два з половиною роки з семи з половиною, присуджених йому за вбивство, перш ніж його взяли на службу до російської армії.

За словами Сергія, в декого з його товаришів по ув'язненню вже закінчився військовий контракт, але їх не відпустили додому.

«Це нічого для них насправді не означає. Поки війна не закінчиться, ти змушений залишатись у війську», – сказав він.