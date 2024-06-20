В Україну з російської окупації вдалося повернути десятьох маленьких українців. Вони з родинами проживали на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
Зараз діти перебувають на підконтрольній Україні території, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
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В Україну повернули ще 10 дітей - подробиці
«На Батьківщину вдалося повернути 10 українських діток! Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна «влада», – повідомив Лубінець.
За його словами, діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку. «Нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн РФ.
«На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення залишити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсман.
Він повідомив, що діти, які повернулися, вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.
«Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу», – наголосив Лубінець.
Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо
Напередодні посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.
Зокрема, 14 червня повернули 12 українців, віком від 2 до 17 років.
З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.
У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.
«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йшлося в повідомленні.