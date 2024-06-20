В Україну з російської окупації вдалося повернути десятьох маленьких українців. Вони з родинами проживали на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Зараз діти перебувають на підконтрольній Україні території, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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В Україну повернули ще 10 дітей - подробиці

«На Батьківщину вдалося повернути 10 українських діток! Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна «влада», – повідомив Лубінець.

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За його словами, діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку. «Нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн РФ.

«На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці ухвалюють рішення залишити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей», – зазначив омбудсман.

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Він повідомив, що діти, які повернулися, вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

«Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу», – наголосив Лубінець.