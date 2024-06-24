Російська дочірня структура китайського Bank of China 24 червня оголосила про припинення операцій із банками РФ під санкціями США, повідомив російський новинний ресурс The Moscow Times.

Російська дочірня структура китайського Bank of China

"Для російського ринку це не дуже приємна новина. Виникнуть додаткові витрати як за часом, так і за вартістю обробки платежів", – пояснив один із фінансистів.

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На ринку РФ "дочка" Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур китайських банків 592,4 млрд рублів на кінець першого кварталу 2024 року. Цей банк – опорна розрахункова кредитна організація для китайського бізнесу, держструктур та великих російських компаній. Бізнес банку зосереджується на платежах у юанях між РФ та КНР.

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Відмова від роботи з підсанкційними російськими банками загострює проблему платежів, які "виходять за межі банківського сектора, внаслідок чого у держави стає дедалі менше контролю за ними, виникають ризики шахрайства".

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Як зазначили в The Moscow Times, останнім часом платежі частіше проводять через небанківських платіжних агентів, що робить ланцюжок транзакцій менш прозорим. Діяльність таких посередників перебуває поза контролем регуляторів і не є прозорою, тобто це робить механізм переказів ризикованим.

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Також проблеми в розрахунках із китайськими банками в Росії пов'язали з указом президента США Джо Байдена в грудні 2023, який дозволив тамтешньому Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за співпрацю з російськими компаніями та допомогу оборонно-промисловому комплексу РФ. Після цього банки КНР, Туреччини, ОАЕ та Казахстану почали відмовлятися приймати платежі в доларах із Росії, а пізніше великі банки Китаю зупинили транзакції навіть у юанях.