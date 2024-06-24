Медіарегулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує правила цифрової конкуренції, оскільки не дозволяє користувачам App Store переходити на альтернативні сервіси, повідомляє CNBS News.

В ЄС звинуватили Apple у порушенні правил цифрової конкуренції - що відомо

У попередніх висновках регулятора зазначається, що компанія Apple порушила Закон про цифрові ринки (DMA), оскільки правила App Store створюють перешкоди розробникам додатків, забороняючи вільно скеровувати користувачів на альтернативні канали для отримання пропозицій і контенту.

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Також Apple стягує плату з альтернативних магазинів додатків і розробників щоразу, коли користувач iPhone встановлює їхнє програмне забезпечення.

Єврокомісія додатково вивчить критерії, за якими Apple дозволяє розробникам розповсюджувати додатки для iPhone через інтернет, а не через власний магазин додатків.

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Яке покарання загрожує Apple

Техногіганту загрожує штраф на суму, що може сягнути 10% від загального річного обороту компанії, якщо його визнають порушником DMA.

Цього року Apple внесла зміни до App Store в ЄС, дозволивши завантажувати додатки з сайтів, а також зі сторонніх магазинів додатків.

Проте Apple, як і раніше, стягує плату в розмірі 50 євроцентів за кожну програму, завантажену не в App Store. ЄК вивчає, чи відповідає це положенням DMA.

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ЄК розпочала низку розслідувань проти Apple, Meta і Alphabet - подробиці

У березні Європейська комісія розпочала п’ять розслідувань проти американських техгігантів Apple, Meta і Alphabet. Перші два розслідування зосереджені на порушеннях «антирульових» правил компаніями Alphabet і Apple.

Відповідно до європейського закону «Про цифрові послуги» (DMA), технологічні фірми не мають права забороняти компаніям повідомляти своїм клієнтам про дешевші варіанти їхніх продуктів або про підписки за межами магазину додатків (наприклад App Store).