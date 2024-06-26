Служба безпеки України викрила двох начальниць російських центрів, які забезпечують примусову паспортизацію жителів Луганщини. Жінок притягнуть до відповідальності згідно до законів України, повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

СБУ викрила двох поплічниць РФ на Луганщині - що варто знати

«СБУ продовжує документування діяльності ворожих поплічників, які сприяють окупантам у незаконній паспортизації мешканців Луганщини та «інтеграції» захопленої території у правовий простір країни-терориста.

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Слідчі повідомили про підозру двом очільницям так званих «МФЦ» («многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»), відкритих ворогом у Ровеньках та Слов’яносербську», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурантки й раніше співпрацювали з росіянами в окупаційних владних структурах, а призначення на керівні посади в «МФЦ» обидві отримали у 2023 році.

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Наразі вони допомагають РФ у легітимації їхньої «влади», нав’язуванні українцям російських паспортів та інших документів, державних сервісів РФ, втягуванні населення області у взаємодію з державними органами окупантів – МВД, Росреєстром, податковою службою тощо.

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Яке покарання загрожує прихильницям Росії

Зловмисниці відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Тривають слідчі дії, які проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.