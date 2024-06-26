Понад 2 370 000 українців оновили власні військово-облікові дані, повідомив Укрінформ, цитуючи члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Два мільйони громадян оновили свої дані

"Динаміка достатньо позитивна. Наразі свої військо-облікові персональні дані оновили 2 мільйони 370 тисяч громадян України", – зауважив Веніславський.

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Він заявив, що більшість громадян оновила дані через додаток "Резерв +", трохи менше – у ЦНАПах, а найменше – в ТЦК та СП.

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"Я думаю, що загалом закон виконав ту головну місію, заради якого ми його ухвалювали…З моменту набрання чинності законом про удосконалення законодавства про мобілізацію, темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міністерство оборони, Головнокомандувач Збройних сил, Генеральний штаб на нього покладали", – зазначив він.

Більше по темі З 2022 року кількість аспірантів збільшилася в 6,5 разів Водночс із 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старші 25 років.

Нардеп зазначив, що головної мети, яку закладали законотворці даним документом, досягнуто, а саме проводиться аудит всіх військовозобов'язаних громадян України.

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"З'ясовуємо, де хто перебуває, хто придатний до військової служби, хто непридатний, хто має право на відстрочку, хто є заброньований і хто може бути мобілізований", – додав член парламентського Комітету.

Понад мільйон громадян оновили свої дані у застосунку Резерв+

Нагадаємо, що станом на 24 травня у застосунку "Резерв+" оновили свої дані понад мільйон громадян України.

Як зазначалося, через Центри надання адміністративних послуг свої дані оновили 40 865 військовозобовʼязаних, через територіальні центри соціальної підтримки – 21 735.

Водночас у Міноборони заявляли, що додаток "Резерв+" є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах. Окрім України, застосунком найчастіше користуються у Польщі, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах та Чехії.