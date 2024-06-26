Уряд Фінляндії зміг за допомогою власних військових інструкторів підготував тисячі українців до повної бойової готовності, пише Yle, цитуючи міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена.

Фінляндія підготувала тисячі військових України

Як зазначається, переважно навчання для ЗСУ організували в межах операцій під керівництвом ЄС і Великобританії для програми EUMAM у Німеччині та Польщі, але навчання також проводилося у Фінляндії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"У нас були невеликі навчальні заходи у Фінляндії. На практиці це було технічне навчання, пов’язане з конкретним обладнанням. Це частина звичайної оперативної підготовки для переданих бойових систем", – пояснив Хяккянен.

Advertisement

Більшість інструкторів були кадровими військовослужбовцями Збройних сил Фінляндії, хоча участь брали й резервісти, які виступали в ролі інструкторів як солдати-контрактники.

Більше по темі Швейцарія планує досягти угоди про оновлення відносин з ЄС цього року Уряд країни планує оновити старі домовленості та укласти нові галузеві угоди в галузях електроенергетики та продовольчої безпеки.

"У програмі підготовки Збройних сил України солдати пройшли базову підготовку, підготовку спецпідрозділів, медичну підготовку, підготовку з лідерства, а також піхотну і протитанкову підготовку", – додав міністр оборони. Також він зауважив, що навчання відбувалося швидшою та ефективнішою у порівнянні з фінською моделлю підготовки призовників.

Advertisement

За даними Yle, у межах навчань EUMAM підготовку пройшли 52 тисяч солдатів, що еквівалентно 15 бригадам. Мета програми – підготувати загалом 60 тисяч солдатів до літа. Наразі в операції беруть участь 24 країни-члени ЄС.

Іноземні інструктори навчають українських військових

За словами прем'єр-міністерки Естонії Кая Каллас, низка країн тренує українських солдатів "на місцях" і робить це на свій страх і ризик. В Естонії для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту.

Також Франція відправить до України інструкторів для підготовки українських військових. 27 травня підписали документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри й ознайомитися з інфраструктурою та персоналом.

Advertisement

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Окрім цього, в Британії в межах багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України. Як зазначається, тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани й огорожі. ЗС України вчилися просуватися вперед, правильно обирати позиції для вогневого ураження, застосовувати гранати й дим і рятувати та евакуйовувати поранених.