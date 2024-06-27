Можливість Угорщини впливати на рішення в ЄС не дає їй повноважень формувати міжнародну політику, повідомляє Укрінформ, цитуючи речника ЄС Пітера Стано.

Угорщина не може вплинути на ЄС

"Угорське головування не матиме жодного змістовного впливу і може спробувати затримати просування речей у порядку денному Європейської Ради в рамках своїх повноважень, але в такому випадку більшість країн-членів завжди можуть натиснути на Будапешт і знайти шляхи змінити порядок денний", – наголосив Стано.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, Угорщина не матиме жодного впливу на зовнішню політику ЄС, оскільки її формує не держава, яка головує на ротаційній основі, а Високий представник і країни-члени. Єдине, що може зробити угорський уряд, – це те, що робив і раніше.

"Будь-яка інша держава-член може робити [це – ред.] будь-коли – блокувати рішення, які приймаються одноголосно", – додав речник.

Більше по темі Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями Цей документ суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

Угорщина заблокувала 6,5 млрд євро Україні з Європейського фонду миру

Нагадаємо, що 25 червня Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд Угорщини має намір блокувати виділення Україні 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру.

Як зазначалося, угорський уряд оскаржить рішення Євросоюзу про надання 1,4 млрд євро на зброю для України. Міністр назвав передачу цих коштів "перетином червоної лінії" й додав, що вважає "надзвичайно небезпечним рішенням" проведення тренувань українських військових інструкторами з ЄС.