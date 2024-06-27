Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) масовано атакувало комунікаційну інфраструктуру росіян у Криму.

Які наслідки кібератаки українських хакерів на інфраструктуру у Криму

Кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

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Водночас українські хакери запустили масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів.  Відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя. 

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За інформацією співрозмовника у ГУР, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа».

Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру так званої адміністрації Севастополя, у результаті чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати. 

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За попередніми даними, на заводі пошкоджені трубопровід, дах і будівля одного з цехів.

Також внаслідок ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту.

Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин. 

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Що раніше атакували кіберфахівці ГУР у Криму

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 26 червня атакували найбільших інтернет-провайдерів на території тимчасово окупованого Криму.

Місцева окупаційна адміністрація півострова попередила жителів, що найближчим часом можливі перебої з доступом до Всесвітньої мережі.

Під український кіберудар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Так звана «замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку» російської адміністрації Юлія Кирик зазначила, що профілі DDos-атак постійно зазнають змін, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам.

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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