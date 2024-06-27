У Брюсселі Президент Володимир Зеленський підписав безпекові угоди між Україною, Литвою та Естонією.

Тексти угод опубліковано на сайті президент України.

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Україна уклала безпекову угоду з Литвою - подробиці

За участю президентів України Володимира Зеленського та Литви Ґітанаса Науседи підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.

Україна та Естонія підписали двосторонню безпекову угоду - що варто знати

Також перед початком робочого засідання Ради Європи за участю Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією на 10 років.

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Згідно з текстом угоди, Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа.

Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку нашої країни. Естонія першою запропонувала фіксацію відсотка ВВП на підтримку України у двосторонніх безпекових угодах.

У документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

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Крім того, Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн.

В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.

Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

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Також у документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 19 двосторонніх безпекових угод із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом. Угоди у сфері безпеки були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.