П’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони у Донецькій та Запорізькій областях, отримали покарання у вигляді 15 років ув’язнення, повідомляє Служба безпеки України.

Бойовиків, які воювали за армію РФ у Донецькій та Запорізькій областях, ув'язнили - подробиці

"Українські захисники взяли чотирьох зловмисників у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали у ході бойових дій під Роботиним", - ідеться у повідомленні.

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Один із засуджених є жителем тимчасово окупованого Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної РФ «народної міліції ДНР» та воював проти сил АТО на сході України.

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Після початку повномасштабної війни бойовик перевівся до снайперського підрозділу російських угруповань Південного військового округу РФ. У його складі зрадник вів прицільний вогонь по вогневих позиціях ЗСУ під Авдіївкою.

Більше по темі Високопосадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів Служба безпеки України викрила очільника одного з департаментів «Укренерго», який на закупівлі бронежилетів "заробив" понад 10 мільйонів гривень.

Ще один злочинець – житель Криму, який відбував покарання за тяжкі злочини в тюрмі. Там він добровільно долучився до загонів «Шторм-V».

Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу та відправили у напрямку Роботиного.

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Серед інших засуджених – вогнеметник та двоє стрільців ворожих угруповань «Восток» та «Кальміус», які воювали проти Сил оборони в районах Оленівки та Волновахи.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування)

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада)

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

СБУ викрила агента розвідки РФ, який готував удари по Запорізькій ППО

Російського агента затримали в Запоріжжі, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Серед його завдань були передача росіянам координат української протиповітряної оборони та відстежування маршрутів руху та орієнтовної кількості техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової.

РФ хотіла використати розвіддані для планування комбінованих ударів по регіону, а також для підготовки операцій на Запорізькому напрямку.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.