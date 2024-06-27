Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що Чехія виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) у межах своєї ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Про це пише Radio Prague International з посиланням на пресконференцію Фіали перед вильотом у Брюссель на засідання Європейської ради.

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Чехія надасть додаткові кошти на власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України - що відомо

Як зазначив чеський прем’єр, кошти, виділені урядом Чехії, будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

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Напередодні президент Словаччини повідомив, що країна збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.

Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою вже в Україні – подробиці

"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.

Більше по темі Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility - Мінфін Загалом від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.

Що варто знати про чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.