Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що Чехія виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) у межах своєї ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.
Про це пише Radio Prague International з посиланням на пресконференцію Фіали перед вильотом у Брюссель на засідання Європейської ради.
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Чехія надасть додаткові кошти на власну ініціативу із закупівлі боєприпасів для України - що відомо
Як зазначив чеський прем’єр, кошти, виділені урядом Чехії, будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.
Напередодні президент Словаччини повідомив, що країна збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.
Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою вже в Україні – подробиці
"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.
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За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.
Що варто знати про чеську ініціативу
У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.
Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.