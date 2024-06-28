Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Керівник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк і Президент України Володимир Зеленський привітали українців.
Своє привітання Кирило Будано написав у Телеграм:
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"Основний Закон, ухвалений 28 червня 1996 року, є сучасним відображенням тисячолітньої генерації фундаментальних принципів та орієнтирів нашої державності. На тлі російської агресії, яка переросла в повномасштабну війну, Україна знову змушена відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність ".
Керівник СБУ Василь Малюк щиро подякував кожному і кожній, хто пліч-о-пліч захищає Батьківщину і допомагає Силам оборони. За його словами, цей громадянський обов'язок закладений не лише в Конституції, а й у спіралі нашої ДНК.
"Українці - славні воїни, в чиїх жилах тече кров Героїв, а в серцях закарбована тисячолітня історія боротьби. І поки нація зберігає єдність, доти має незламну силу і волю, щоб жити, розвиватися і перемагати. А найбільша мотивація - це бажання, щоб наші діти жили в мирній і процвітаючій державі", – наголосив Малюк.
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Президент Володимир Зеленський доєднався до привітань і зазначив, що з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці.
"Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи", – наголосив Президент.
День Конституції – що треба знати
Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію Конституцію 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.
Конституційний процес розпочався одразу ж після ухвалення 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.
У жовтні створили Конституційну комісію. У період 1991-1996 рр. комісії, окремо створені Верховною Радою та Президентом, розробили кілька проєктів Конституції, які тривалий час обговорювали, доповнювали та доопрацьовували.