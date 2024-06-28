Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Керівник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк і Президент України Володимир Зеленський привітали українців. Своє привітання Кирило Будано написав у Телеграм: ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Основний Закон, ухвалений 28 червня 1996 року, є сучасним відображенням тисячолітньої генерації фундаментальних принципів та орієнтирів нашої державності. На тлі російської агресії, яка переросла в повномасштабну війну, Україна знову змушена відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність ". Advertisement

Керівник СБУ Василь Малюк щиро подякував кожному і кожній, хто пліч-о-пліч захищає Батьківщину і допомагає Силам оборони. За його словами, цей громадянський обов'язок закладений не лише в Конституції, а й у спіралі нашої ДНК. "Українці - славні воїни, в чиїх жилах тече кров Героїв, а в серцях закарбована тисячолітня історія боротьби. І поки нація зберігає єдність, доти має незламну силу і волю, щоб жити, розвиватися і перемагати. А найбільша мотивація - це бажання, щоб наші діти жили в мирній і процвітаючій державі", – наголосив Малюк. Більше по темі На 15 років ув'язнили п'ятьох бойовиків, які воювали на боці РФ Військові вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ під Авдіївкою та штурмували позиції українців у Роботиному.

Президент Володимир Зеленський доєднався до привітань і зазначив, що з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Advertisement "Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи", – наголосив Президент.