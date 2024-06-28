Переглянути відео зі знищенням літака, датоване 23 червня, можна тут:

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Нацгвардійці виявили ворожий Су-25, коли той здійснював бойовий виліт.

На Донеччині бійцям Нацгвардії у червні вдалося збити черговий російський штурмовик Су-25 ("Грач"), повідомили в Нацгвардії.

Останні збиття штурмовика Су-25 – що треба знати

Нагадаємо, що 23 травня за добу ЗСУ вдалося збити два штурмовики цієї моделі.

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Як зазначалося, перший літак ліквідували на Покровському напрямку, де українським військовим вдалося знищити 21 одиницю російської техніки й 58 одиниць особового складу.

Пізніше 110 окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного Су-25 на Донецькому напрямку. По ворожому літаку снайперськи відпрацювали зенітники.