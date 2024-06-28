На Донеччині бійцям Нацгвардії у червні вдалося збити черговий російський штурмовик Су-25 ("Грач"), повідомили в Нацгвардії.
Нацгвардія знешкодила штурмовик Су-25
Нацгвардійці виявили ворожий Су-25, коли той здійснював бойовий виліт.
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Зведеному розрахунку ПЗРК "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії вдалося ліквідувати штурмовик РФ.
Переглянути відео зі знищенням літака, датоване 23 червня, можна тут:
Останні збиття штурмовика Су-25 – що треба знати
Нагадаємо, що 23 травня за добу ЗСУ вдалося збити два штурмовики цієї моделі.
Як зазначалося, перший літак ліквідували на Покровському напрямку, де українським військовим вдалося знищити 21 одиницю російської техніки й 58 одиниць особового складу.
Пізніше 110 окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного Су-25 на Донецькому напрямку. По ворожому літаку снайперськи відпрацювали зенітники.