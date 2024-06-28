Європейський Союз запровадив чергові санкції проти шести фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації через війну в Україні. Зокрема під санкції потрапив один з найбільших залізничних контейнерних операторів у Росії – «Трансконтейнер».

Про це пише Укрінформ з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

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ЄС запровадив обмеження проти найбільшого залізничного контейнерного оператора у Росії - що відомо

Торік прибуток компанії зріс, що в першу чергу було пов'язано з потоком білоруських вантажів через порти північного заходу Росії.

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Крмі того, компанія надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні «Алабуга», що пов'язана з постачанням дронів-камікадзе типу Shahed, якими росіяни атакують Україну.

«Трансконтейнер» ще пов'язують із постачанням зброї з КНДР, логістичним забезпеченням війни в Україні.

Зазначається, що до санкційного списку ЄС потрапив і генеральний директор «Трансконтейнера» Михайло Концерев.

Більше по темі Словенія надасть Україні ще €5 млн на гуманітарні потреби Раніше Словенія надала 80 тис. доларів центру реабілітації українських військових, які втратили кінцівки.

Крім того, санкції ЄС введено проти російської фірми з надання фінансових послуг «Титул» та її голови Дмитра Белоглазова.

Також до переліку санкцій включили компанії «Іліадіс» та Rasperia Trading Limited. Остання володіє акціями європейської компанії Strabag SE, які були заморожені, оскільки Rasperia була під контролем підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

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Міністри ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ - що варто знати

24 червня Радою Європейського Союзу було ухвалено 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

Ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах та торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.