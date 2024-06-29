Цієї ночі росіяни атакували Україну «шахедами».

Запустили 10 ударних дронів із району російського Приморсько-Ахтарська. Сили ППО збили усі ворожі Shahed-131/136.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Сили ППО збили 10 з 10 «шахедів»

Сили протиповітряної оборони працювали над територією шести областей.

«В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей», - повідомили в Повітряних силах.

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Один ударний дрон збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Ще один Shahed знищили на Миколаївщині.

Більше по темі Дрони влучили в Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ За попередніми даними, на заводі пошкоджені трубопровід, дах і будівля одного з цехів.

Два «шахеди» українські військові приземлили на Херсонщині.

Про активну бойову роботу оборонців неба повідомили також у Вінницькій ОВА.

«Над територією області наші воїни збили декілька БПЛА», - йдеться у повідомленні.