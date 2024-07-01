Очільнику Республіки Башкортостан і голові адміністрації міського округу Уфи, які допомагають фінансувати російську армію у війні проти України, повідомили про підозру, повідомляє пресслужба Офіс генерального прокурора.

Російським посадовцям повідомили про підозру у фінансуванні армії - що варто знати

Їм інкриміноване фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, посадовці російської республіки та її столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сприяють матеріальному та фінансовому забезпеченню потреб російських військ.

За допомогою політичного впливу та адміністративних ресурсів, підозрювані особисто віддавали розпорядження на придбання для армії РФ військової техніки, обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту, медичних препаратів, харчів, будматеріалів тощо.

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Матеріальні ресурси відправляються, зокрема, в Україну, де російські війська окуповували українські території.

Про підтримку учасників так званої "СВО" лідери Башкортостана звітують перед громадянами у форматі текстових, фото- й відеопублікацій в медіа, називаючи це "відправкою гуманітарних конвоїв в зону спеціальної військової операції".

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Кожен конвой складався з кількох десятків вантажівок. А восени 2023 року було прозвітовано про "сотий ювілейний гумконвой".

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Слідчі повідомили про підозру двом очільницям так званих «МФЦ» («многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»), відкритих ворогом у Ровеньках та Слов’яносербську.

Фігурантки й раніше співпрацювали з росіянами в окупаційних владних структурах, а призначення на керівні посади в «МФЦ» обидві отримали у 2023 році. Наразі вони допомагають РФ у легітимації їхньої «влади», нав’язуванні українцям російських паспортів та інших документів, державних сервісів РФ, втягуванні населення області у взаємодію з державними органами окупантів – МВД, Росреєстром, податковою службою тощо.

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Зловмисниці відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.