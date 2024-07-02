Сьогодні завершився 26-й тур голосування, в якому Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН  - ЕКОСОР, повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Росію не обрали до ЕКОСОР

"Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах", – наголосив Кулеба.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН та її спеціалізованих установ.

Advertisement

ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів. Місця в ЕКОСОР розподіляються так:

  • 14 місць - країни Африки;
  • 11 місць - країни Азії;
  • 6 - країни Східної Європи;
  • 10 - країни Латинської Америки та Карибського басейну;
  • 13 - країни Західної Європи та інші.

"Наша відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів", – наголосив Кулеба.

Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Більше по темі

Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ

Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

 

"Мир" Путіна суперечить статуту ООН та здоровому глузду

Як наголосив радник президента США з національної безпеки США Джейк Салліван на Саміті миру, "мир" від Путіна, який передбачає окупацію регіонів України та її вразливість для майбутніх агресій, суперечить статуту ООН, засадам моралі та здоровому глузду. 

Advertisement

На думку Саллівана, бачення Саміту миру є правильним, і цей захід є важливим етапом на шляху до справедливого миру.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі Росія
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі
Київ Пост
6г тому
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів Росія
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів
Київ Пост
6г тому
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ Росія
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Київ Пост
11г тому
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Росія
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі
Київ Пост
15г тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі, яка розвідувала локації систем ППО
Далі » Росіянам на зло: як українці відновлюють власні житла і міста. Приклад Чернігова