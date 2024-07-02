Сьогодні завершився 26-й тур голосування, в якому Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН - ЕКОСОР, повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Росію не обрали до ЕКОСОР
"Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах", – наголосив Кулеба.
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ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН та її спеціалізованих установ.
ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів. Місця в ЕКОСОР розподіляються так:
- 14 місць - країни Африки;
- 11 місць - країни Азії;
- 6 - країни Східної Європи;
- 10 - країни Латинської Америки та Карибського басейну;
- 13 - країни Західної Європи та інші.
"Наша відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів", – наголосив Кулеба.
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Today marks the 26th round of voting in which Russia failed to be elected to ECOSOC, one of the six main UN bodies.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2024
This vote once again demonstrates that Russia can hit the wall as many times as it wants, but the outcome will remain the same: international criminals are not…
"Мир" Путіна суперечить статуту ООН та здоровому глузду
Як наголосив радник президента США з національної безпеки США Джейк Салліван на Саміті миру, "мир" від Путіна, який передбачає окупацію регіонів України та її вразливість для майбутніх агресій, суперечить статуту ООН, засадам моралі та здоровому глузду.
На думку Саллівана, бачення Саміту миру є правильним, і цей захід є важливим етапом на шляху до справедливого миру.