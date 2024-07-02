Сьогодні завершився 26-й тур голосування, в якому Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН - ЕКОСОР, повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Росію не обрали до ЕКОСОР

"Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах", – наголосив Кулеба.

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ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН та її спеціалізованих установ.

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ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів. Місця в ЕКОСОР розподіляються так:

14 місць - країни Африки;

11 місць - країни Азії;

6 - країни Східної Європи;

10 - країни Латинської Америки та Карибського басейну;

13 - країни Західної Європи та інші.

"Наша відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. Ми продовжуємо просувати ці цілі за непохитної підтримки наших міжнародних партнерів", – наголосив Кулеба.