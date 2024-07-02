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"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – зазначив Олещук.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над акваторією та в районі Балаклави знищені чотири повітряні цілі. За попередніми даними уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.

Також учора про вибух у Севастополі повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

РФ прикриває своє угруповання цивільними в Криму

Ворожі сили розміщують власну військову техніку в цивільних районах анексованого Криму ще з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це відбувається завдяки результативним діям Сил оборони України.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Цим Росія порушує правила міжнародного гуманітарного права, зокрема про те, що військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.

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Також нещодавно в небі над Кримом відбувся поєдинок між ракетою 1990-х США й російською системою ППО С-500, яку Кремль називає "найкращою в світі".

Як зазначалося, кілька ракет уразили ціль біля села Вітіно, де розташована велика радіолокаційна установка стеження та раннього попередження ВКС Росії. Російські військові блогери підтвердили, що Центр космічного стеження та далекого космічного зв'язку НІП-16 атакували. Внаслідок цього він зазнав значних пошкоджень, зокрема й унаслідок сильної пожежі.

А 23 травня у міноборони РФ заявили, що ЗСУ запустили п’ять ракет ракет ATACMS із "касетними бойовими частинами", по Севастополю.