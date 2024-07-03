"Вдячні голові МВФ Крісталіні Георгієвій та її команді за вагому та непохитну підтримку України", – наголосив Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, для отримання коштів Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми МВФ, що сталося вперше у двосторонніх відносинах із фондом.

МВФ схвалив новий транш для України – що відомо

Нагадаємо, що 29 червня Рада директорів МВФ ухвалила виділення Україні чергового траншу на 2,2 мільярда доларів.

"Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", – пояснили в МВФ.

За словами представників фонду, для стримування фіскальних ризиків, забезпечення довіри донорів, економічного зростання та підтримки на шляху до вступу в ЄС важливі послідовні реформи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією.

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Водночас МВФ погіршив прогноз зростання економіки України. Згідно з даними, головними показниками стали російські удари по українській енергетиці, які завдають руйнівних збитків, та невизначеність щодо тривалості війни. Там також додали, що економіка України була більш стійкою, ніж очікувалося, у першому кварталі 2024 року, зі стабільними показниками зростання, продовженням зниження інфляції та підтримкою резервів.