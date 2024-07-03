Росія та Китай співпрацюють у створенні аналога БпЛА Shahed для використання у війні проти України, пише Bloomberg.

Китай створює аналог безпілотника типу "Шахед"

Як стверджують на умовах анонімності європейські чиновники, спроби створити аналог іранського безпілотника й почати розробку та тестування версії почалися цього року. Водночас вони запевняють, що китайські безпілотники в Україні ще не використовують.

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Надання ударного безпілотника означатиме поглиблення підтримки Москви Пекіном попри неодноразові попередження з боку США та інших держав. Президент КНР Сі Цзіньпін намагався зобразити Китай нейтральним, проте, за словами офіційних осіб Заходу, він надав технічні компоненти та іншу підтримку для ЗС РФ.

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Офіційні особи США також заявили, що Китай стримує пряме постачання зброї та артилерії, бо це може призвести до безпрецедентної ескалації та майже напевно спричинить більш рішучі дії — такі як санкції — проти другої за величиною економіки світу.

Водночас отримання Росією безпілотників від Китаю для нападу перетне межу летальної допомоги.

"Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що США оцінюють, чи Китай зважує надсилання повністю побудованих безпілотних літальних апаратів, але тим часом надсилає комплекти, які можна перетворити на ударні дрони. США досі не дійшли висновку, що Китай надсилає смертоносну допомогу Росії", – додали в Bloomberg.

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Китай став на бік Путіна у війні проти України

Нагадаємо, що посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що китайський уряд не дотримується нейтралітету й фактично підтримує РФ у війні проти України.

За його словами, вторгнення Росії, яке триває вже третій рік, перетворилося на "екзистенційну кризу" в Європі.

Американський уряд також назвав "великою помилкою" дозвіл тисячам китайських компаній надсилати компоненти, технологічні елементи, мікропроцесори й нітроцелюлозу до Росії для модернізації оборонно-промислової бази РФ для війни проти України.