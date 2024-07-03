Ракети для систем ППО доставлять українським військовим у найкоротший термін завдяки нещодавньому рішенню США про передачу такого озброєння позачергово, поінформували в міноборони США.
США передадуть ракети для систем ППО Україні в прискореному режимі
Водночас у міноборони зауважили, що постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.
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"Україна перебуває у важкій боротьбі з початку безрозсудної війни Путіна", – наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, Москва продовжує посилювати бомбардування міст і мирних жителів України.
"Я досі вражений майстерністю ваших військ, ваші військові продовжують відбивати атаки Росії з небаченою мужністю, винахідливістю та відвагою" – зауважив міністр.
Ллойд Остін також додав, що Штати ніколи не припинять підтримувати Україну, і разом із близько 50 союзниками та партнерами продовжуватимуть забезпечувати критичні потреби України, аби та могла дати відсіч агресії сьогодні та для стримування РФ у майбутньому.
Голова Пентагону анонсував надання Україні військової допомоги на 2,3 млрд доларів
Нагадаємо, що вчора міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосить про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 2,3 мільярда доларів.
Як зазначалось, у новий пакет допомоги увійде протитанкова зброя, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.
Уряди США, Південної Кореї та Японії раніше засудили співпрацю РФ і КНДР. Як наголосили в спільній заяві, постачання зброї продовжують страждання українського народу, порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.
Також високопосадовці країн-союзниць Києва зауважили, що підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" між Москвою та Пхеньяном "викликає серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові".