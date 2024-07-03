Союзники у НАТО домовилися профінансувати чергову військову допомогу для України у 2025 році у розмірі 40 мільярдів євро, повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата, який коментував на умовах анонімності.

Країна НАТО нададуть Україні 40 млрд євро - подробиці

За словами співрозмовника видання, країни-члени Північноатлантичного альянсу погодили пропозицію генсека Єнса Столтенберга про фінансування на військову підтримку для України у наступному році обсягом 40 млрд євро.

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Офіційно затвердити рішення мають на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Зеленський розповідав про очікування від саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО практичної допомоги, а не декларативної підтримки.

На думку президента, практичним підсумком саміту могло б стати рішення про передачу Україні семи комплексів Patriot та винищувачів F-16.

Більше по темі Латвія та Німеччина закуплять безпілотники для України У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім систем Patriot? Сім. Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 (таких систем - ред.). Окей, забули. Можна отримати сім?» - риторично запитав глава держави.

Він пояснював, що така кількість систем Patriot потрібна для того, щоб закрити кілька українських міст, без яких «ми втратимо повністю економіку і енергетику».

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Зеленський вважав, що США також могли б надати Україні свої винищувачі F-16.

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Це буде ювілейний - 75-й - саміт лідерів країн Альянсу.